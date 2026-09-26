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Регион
Опубликовано 26 сентября, 17:21

Минобороны: За день 26 сентября над регионами России сбили 105 украинских БПЛА

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские силы ПВО с 08:00 до 20:00 мск 26 сентября перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, Краснодарским краем и Крымом. ПВО также работала над акваторией Чёрного моря.

Это второй крупный отчёт Минобороны об атаках за сутки. Ночью, с 20:00 25 сентября до 08:00 26 сентября, ведомство сообщило об уничтожении ещё 645 беспилотников над российскими регионами, Чёрным и Азовским морями.

Ночная атака затронула более широкий круг регионов, включая Московский регион, Ростовскую, Астраханскую и другие области.

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Никита Никонов
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