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Опубликовано 26 сентября, 10:53

ПВО сбила 15 дронов ВСУ над Севастополем: повреждены высоковольтная линия дом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 15 беспилотников во время атаки на Севастополь. Пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в результате атаки повреждена высоковольтная линия. Кроме того, пострадала крыша частного дома в садовом товариществе на Северной стороне.

После падения обломков также загорелась сухая трава. На местах работают оперативные и экстренные службы.

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Это не первая атака беспилотников на Севастополь за последние дни. 19 сентября Life.ru сообщал о двух налётах, во время которых были нейтрализованы семь БПЛА. Тогда пострадавших также не было, однако в одном из садовых товариществ повредило частный дом, а после падения одного из аппаратов загорелась сухая трава.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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