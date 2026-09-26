ПВО сбила 15 дронов ВСУ над Севастополем: повреждены высоковольтная линия дом

Силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 15 беспилотников во время атаки на Севастополь. Пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в результате атаки повреждена высоковольтная линия. Кроме того, пострадала крыша частного дома в садовом товариществе на Северной стороне.

После падения обломков также загорелась сухая трава. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Это не первая атака беспилотников на Севастополь за последние дни. 19 сентября Life.ru сообщал о двух налётах, во время которых были нейтрализованы семь БПЛА. Тогда пострадавших также не было, однако в одном из садовых товариществ повредило частный дом, а после падения одного из аппаратов загорелась сухая трава.