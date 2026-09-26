Более тысячи дронов и четыре авиабомбы: Минобороны раскрыло данные работы ПВО за сутки
ПВО РФ за сутки сбила 1222 беспилотника и боеприпасы HIMARS
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Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 1222 беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ 26 сентября.
Кроме того, расчёты ПВО перехватили четыре управляемые авиационные бомбы и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены в течение суток.
В сентябре российское военное ведомство неоднократно сообщало о перехвате за сутки сотен беспилотников. Так, 9 сентября силы ПВО сбили 1185 БПЛА, восемь управляемых авиабомб, три снаряда HIMARS и ракету «Нептун».
19 сентября ведомство отчиталось об уничтожении 936 беспилотников, семи авиабомб и одного снаряда HIMARS. А 22 сентября Минобороны сообщало о 629 сбитых БПЛА, шести авиабомбах и одном снаряде HIMARS.
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