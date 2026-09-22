ВС России за сутки сбили 6 авиабомб, реактивный снаряд HIMARS и 629 дронов ВСУ

Российские средства ПВО за сутки сбили 629 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом говорится в новой сводке Минобороны РФ.

«Сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 629 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в ведомстве.

Минобороны также обновило общую статистику с начала специальной военной операции. По данным ведомства, за это время уничтожены 674 самолёта, 284 вертолёта и 243 259 беспилотников.

Кроме того, министерство сообщает об уничтожении 672 зенитных ракетных комплексов, 30 994 танков и других боевых бронированных машин, 1780 боевых машин РСЗО, 36 538 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 72 552 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Life.ru рассказывал о массированной атаке на российские регионы, в ходе которой силы ПВО уничтожили 222 беспилотника. Тогда воздушные цели перехватывали над 16 регионами, включая Орловскую, Белгородскую, Воронежскую, Тульскую, Брянскую и Ростовскую области, а также над Крымом и Татарстаном. Часть дронов была уничтожена над Чёрным морем.