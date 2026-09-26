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Опубликовано 26 сентября, 05:32

На Россию 12 часов шла массированная атака: за ночь сбито 645 украинских дронов

Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 645 украинских беспилотников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 645 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Массированная атака продолжалась 12 часов — с 20:00 мск 25 сентября до 08:00 мск 26 сентября. Беспилотники сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями.

Кроме того, средства ПВО работали над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

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Днём ранее российские зенитчики за 12 часов уничтожили 592 украинских беспилотника над регионами страны. Большую часть воздушных целей перехватили над центральными и приграничными областями.

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Андрей Бражников
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