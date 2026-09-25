Настоящая битва в небе: Наши зенитчики приземлили почти 600 дронов за одну ночь

Минувшей ночью Вооружённые силы РФ столкнулись с беспрецедентной по масштабу попыткой нанесения воздушных ударов по российской инфраструктуре. Вражеская атака была полностью сорвана: слаженными действиями дежурных зенитных расчётов за двенадцатичасовой период — с восьми вечера среды до восьми утра четверга — ликвидировано 592 ударных БПЛА самолётного типа.

Согласно сводке оборонного ведомства, воздушная охота развернулась на огромной территории — от западных границ до Предуралья. Значительная часть аппаратов была сбита на подлёте к объектам в Черноземье и центральных областях: под ударом находились Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Орловская, Липецкая, Калужская, Тульская, Тверская и Смоленская области.

Одновременно с этим вражеские аппараты перехватывались в южном направлении — над Волгоградской и Ростовской областями, Кубанью, Крымским полуостровом и черноморскими водами. Кроме того, боевая работа велась в Московской и Самарской областях, в небе над Татарстаном, Удмуртией и даже Пермским краем. Благодаря бдительности расчётов противовоздушной обороны массированный налёт был нейтрализован.

Ранее сообщалось об атаках беспилотников на Воронежскую и Ульяновскую области. Жителей призывали сохранять спокойствие и не приближаться к местам возможного падения обломков.