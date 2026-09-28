Жителей Красноармейского района Кубани просят закрыть окна после атаки БПЛА

Жителям Красноармейского района Кубани рекомендовали реже выходить на улицу и держать окна закрытыми после возгорания на предприятии в станице Старонижестеблиевской. Перечень мер предосторожности опубликовал глава муниципалитета Александр Харитонов в «Максе».

Власти советуют чаще делать влажную уборку, пить больше жидкости и промывать глаза, нос и горло. Контактные линзы на время лучше заменить очками, от курения отказаться. Тем, кому необходимо покинуть помещение, рекомендуют надевать маску или респиратор.

Обратиться к медикам следует при ухудшении самочувствия, появлении одышки, кашля или бессонницы, а также при обострении хронических заболеваний.