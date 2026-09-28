Жителей Красноармейского района Кубани просят закрыть окна после атаки БПЛА
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Жителям Красноармейского района Кубани рекомендовали реже выходить на улицу и держать окна закрытыми после возгорания на предприятии в станице Старонижестеблиевской. Перечень мер предосторожности опубликовал глава муниципалитета Александр Харитонов в «Максе».
Власти советуют чаще делать влажную уборку, пить больше жидкости и промывать глаза, нос и горло. Контактные линзы на время лучше заменить очками, от курения отказаться. Тем, кому необходимо покинуть помещение, рекомендуют надевать маску или респиратор.
Обратиться к медикам следует при ухудшении самочувствия, появлении одышки, кашля или бессонницы, а также при обострении хронических заболеваний.
Ранее Life.ru писал о массированном налёте беспилотников на Краснодарский край. В результате атаки украинских дронов возгорания произошли сразу на трёх предприятиях региона.
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