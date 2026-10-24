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Опубликовано 24 октября, 20:51

За день системы ПВО сбили над Россией 125 украинских БПЛА

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 125 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны. Их уничтожали в том числе над Чёрным морем.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской, Тюменской, Омской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Республики Крым», — говорится в сообщении.

Назван возможный маршрут дронов ВСУ к Воронежской области
Назван возможный маршрут дронов ВСУ к Воронежской области

Ранее Минобороны отчиталось о работе сил ПВО минувшей ночью. Уничтожено 616 украинских беспилотников.

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Матвей Константинов
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