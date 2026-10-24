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Регион
Опубликовано 24 октября, 14:32

Назван возможный маршрут дронов ВСУ к Воронежской области

Капитан Дандыкин: Дроны ВСУ могут идти на Воронеж из Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинские беспилотники могут направляться к Воронежской области со стороны Харьковской области. Такое предположение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя ночную атаку на российский регион.

В ночь на 24 октября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Воронежской областью 26 беспилотников ВСУ.

«Противник запускает беспилотники ночью. На Воронеж идут, скорее всего, со стороны Харьковской области», — заявил Дандыкин в беседе с Аиф.

По мнению эксперта, площадки на территории Харьковской области также могут использоваться для запуска беспилотников в направлении Самары и соседних территорий.

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Кроме того, атака ВСУ в ночь на субботу затронула и Самарскую область. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о работе подразделений ПВО и мобильных огневых групп, которые отражали налёт на регион. Он подтвердил, что погибших и пострадавших в результате масштабной атаки ВСУ нет.

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Наталья Афонина
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