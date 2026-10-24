Назван возможный маршрут дронов ВСУ к Воронежской области

Украинские беспилотники могут направляться к Воронежской области со стороны Харьковской области. Такое предположение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя ночную атаку на российский регион.

В ночь на 24 октября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Воронежской областью 26 беспилотников ВСУ.

«Противник запускает беспилотники ночью. На Воронеж идут, скорее всего, со стороны Харьковской области», — заявил Дандыкин в беседе с Аиф.

По мнению эксперта, площадки на территории Харьковской области также могут использоваться для запуска беспилотников в направлении Самары и соседних территорий.