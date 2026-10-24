Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 11:29

В Ижевске остановили общественный транспорт из-за угрозы атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ижевске временно прекратили движение общественного транспорта из-за угрозы атаки беспилотников. В Удмуртии задействовали системы оповещения населения, а силы ПВО перехватили несколько воздушных целей. О введённых мерах сообщил региональный Госкомитет по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в мессенджере MAX.

Причиной остановки пассажирских перевозок стал специальный сигнал тревоги.

«Внимание! В связи с сигналом «Опасное небо» в Ижевске остановлено движение общественного транспорта», — предупредили в ведомстве.

Режим беспилотной опасности распространился на территорию республики. Как рассказала временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова, сирены прозвучали не только в столице Удмуртии, но и в Воткинске, Можге, Сарапуле, а также нескольких муниципальных районах.

По словам руководителя республики, российским военнослужащим удалось отразить воздушный налёт. Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько неприятельских летательных аппаратов.

Москва говорит о мире, Киев отвечает ударами: В Госдуме заметили усиление атак ВСУ
Москва говорит о мире, Киев отвечает ударами: В Госдуме заметили усиление атак ВСУ

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении нескольких украинских беспилотников над Удмуртией 19 октября. Тогда, по информации региональных властей, обошлось без пострадавших и разрушений. На местах падения обломков работали экстренные службы, а жителей призвали не приближаться к фрагментам сбитых дронов и не публиковать кадры работы систем ПВО.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Удмуртская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar