В Ижевске остановили общественный транспорт из-за угрозы атаки БПЛА
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В Ижевске временно прекратили движение общественного транспорта из-за угрозы атаки беспилотников. В Удмуртии задействовали системы оповещения населения, а силы ПВО перехватили несколько воздушных целей. О введённых мерах сообщил региональный Госкомитет по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в мессенджере MAX.
Причиной остановки пассажирских перевозок стал специальный сигнал тревоги.
«Внимание! В связи с сигналом «Опасное небо» в Ижевске остановлено движение общественного транспорта», — предупредили в ведомстве.
Режим беспилотной опасности распространился на территорию республики. Как рассказала временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова, сирены прозвучали не только в столице Удмуртии, но и в Воткинске, Можге, Сарапуле, а также нескольких муниципальных районах.
По словам руководителя республики, российским военнослужащим удалось отразить воздушный налёт. Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько неприятельских летательных аппаратов.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении нескольких украинских беспилотников над Удмуртией 19 октября. Тогда, по информации региональных властей, обошлось без пострадавших и разрушений. На местах падения обломков работали экстренные службы, а жителей призвали не приближаться к фрагментам сбитых дронов и не публиковать кадры работы систем ПВО.