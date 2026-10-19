Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в небе над Удмуртией

Утром в небе над территорией Удмуртии были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом проинформировала исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова.

Согласно предварительным сведениям, инцидент обошёлся без пострадавших, каких-либо разрушений на земле также не зафиксировано. В настоящее время в районах падения фрагментов задействованы сотрудники оперативных и экстренных служб.

Глава региона выразила благодарность военнослужащим за успешную работу по защите воздушного пространства республики. Кроме того, Абрамова обратилась к местным жителям с призывом соблюдать меры безопасности: категорически запрещено приближаться к найденным обломкам или прикасаться к ним. Власти также настоятельно просят граждан воздержаться от видеосъемки и публикации в социальных сетях материалов, демонстрирующих работу систем обороны и места падения сбитых БПЛА.