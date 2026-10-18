Семь человек пострадали при атаках беспилотников на Белгородскую область

Семь мирных жителей получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Под удары попали автомобили, жилые дома и объекты инфраструктуры в нескольких муниципалитетах региона. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадали семь человек», — говорится в сообщении.

В Белгороде при повторной атаке беспилотника на объект инфраструктуры ранения получили двое мужчин. Обоих госпитализировали с осколочными повреждениями.

Ещё четыре человека пострадали на автодороге Белгород — Шебекино. По данным оперштаба, украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились мужчины. Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации беспилотника осколочные ранения ног получил ещё один мужчина.

Помимо пострадавших, региональные власти сообщили о многочисленных разрушениях. Повреждения домов, автомобилей и объектов инфраструктуры зафиксированы в Белгороде, Шебекине, Шебекинском и Белгородском округах, Грайвороне, а также Краснояружском и Ракитянском округах.

В хуторе Колотиловский Краснояружского округа после атаки загорелся частный дом. В селе Бехлевка Белгородского округа огонь уничтожил легковой автомобиль. Сведения о масштабах повреждений продолжают уточняться.