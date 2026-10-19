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Регион
Опубликовано 19 октября, 08:43

Огненная ночь: Дежурные расчеты ПВО спасли тринадцать регионов России от налёта БПЛА

Силы ПВО нейтрализовали 149 БПЛА самолетного типа над территорией РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские подразделения противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и ликвидировали 149 беспилотных аппаратов самолётного типа. Об этом заявило оборонное ведомство страны утром 19 октября.

Нападение охватило сразу тринадцать субъектов Федерации. Цели летели как в сторону приграничных районов, так и вглубь территории государства.

Военные зафиксировали налет над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Самарской и Ростовской областями.

Кроме того, дежурные зенитные расчёты вели огонь в воздушном пространстве Татарстана, Удмуртии и Крыма.

В официальной сводке уточняется, что «дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Сведений о пострадавших гражданах, разрушениях на земле и падении обломков на объекты инфраструктуры в официальном заявлении не привели. Региональные власти продолжают уточнять последствия отраженного инцидента на местах.

Над Воронежской областью за ночь уничтожили 18 украинских БПЛА
Над Воронежской областью за ночь уничтожили 18 украинских БПЛА

Накануне вечером украинские беспилотники атаковали несколько муниципалитетов Белгородской области. В результате ударов ранения получили семь мирных жителей. В регионе дроны атаковали автомобили, жилые дома и объекты инфраструктуры.

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Оксана Попова
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