Огненная ночь: Дежурные расчеты ПВО спасли тринадцать регионов России от налёта БПЛА

Российские подразделения противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и ликвидировали 149 беспилотных аппаратов самолётного типа. Об этом заявило оборонное ведомство страны утром 19 октября.

Нападение охватило сразу тринадцать субъектов Федерации. Цели летели как в сторону приграничных районов, так и вглубь территории государства.

Военные зафиксировали налет над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Самарской и Ростовской областями.

Кроме того, дежурные зенитные расчёты вели огонь в воздушном пространстве Татарстана, Удмуртии и Крыма.

В официальной сводке уточняется, что «дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Сведений о пострадавших гражданах, разрушениях на земле и падении обломков на объекты инфраструктуры в официальном заявлении не привели. Региональные власти продолжают уточнять последствия отраженного инцидента на местах.

Накануне вечером украинские беспилотники атаковали несколько муниципалитетов Белгородской области. В результате ударов ранения получили семь мирных жителей. В регионе дроны атаковали автомобили, жилые дома и объекты инфраструктуры.