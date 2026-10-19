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Регион
Опубликовано 19 октября, 06:23

Над Воронежской областью за ночь уничтожили 18 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

В ночь на 19 октября силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 18 беспилотников над Воронежской областью. Дроны сбили в небе над одним городским округом и 11 районами региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава региона.

После ночной атаки власти Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников. Информации о повреждениях зданий и других последствиях на земле не поступало.

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Накануне вечером украинские беспилотники атаковали несколько муниципалитетов Белгородской области. В результате ударов ранения получили семь мирных жителей. В регионе дроны атаковали автомобили, жилые дома и объекты инфраструктуры.

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Лия Мурадьян
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