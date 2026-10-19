Над Воронежской областью за ночь уничтожили 18 украинских БПЛА

В ночь на 19 октября силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 18 беспилотников над Воронежской областью. Дроны сбили в небе над одним городским округом и 11 районами региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава региона.

После ночной атаки власти Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников. Информации о повреждениях зданий и других последствиях на земле не поступало.