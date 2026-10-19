Над Воронежской областью за ночь уничтожили 18 украинских БПЛА
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В ночь на 19 октября силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 18 беспилотников над Воронежской областью. Дроны сбили в небе над одним городским округом и 11 районами региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава региона.
После ночной атаки власти Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников. Информации о повреждениях зданий и других последствиях на земле не поступало.
Накануне вечером украинские беспилотники атаковали несколько муниципалитетов Белгородской области. В результате ударов ранения получили семь мирных жителей. В регионе дроны атаковали автомобили, жилые дома и объекты инфраструктуры.