В трёх городах и 21 районе Удмуртии включили сирены из-за угрозы БПЛА
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В Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо» из-за угрозы атаки беспилотников. Сирены включили в Глазове, Можге, Сарапуле и 21 районе республики. О введении сигнала сообщило правительство региона.
Первое предупреждение охватило Глазов, Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Вавожский, Глазовский, Ярский, Юкаменский, Красногорский, Игринский, Балезинский, Кезский и Дебесский районы.
Затем об угрозе предупредили жителей Можги и Сарапула, а также Кизнерского, Граховского, Можгинского, Алнашского, Киясовского, Сарапульского, Камбарского, Каракулинского и Малопургинского районов.
Жителей призвали при обнаружении дрона уйти из зоны прямой видимости и укрыться в ближайшем капитальном здании, подземном переходе или паркинге. Дома рекомендовано выбрать помещение без окон и сесть на пол. Пользоваться лифтом не следует.
Также призывают не приближаться к беспилотникам и их обломкам, не пытаться сбить аппарат, не фотографировать и не снимать его. Сообщить об обнаружении БПЛА можно по номеру 112.
Ранее сегодня, 24 октября, в Свердловской области также был объявлен режим беспилотной опасности. Жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.
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