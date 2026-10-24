В трёх городах и 21 районе Удмуртии включили сирены из-за угрозы БПЛА

В Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо» из-за угрозы атаки беспилотников. Сирены включили в Глазове, Можге, Сарапуле и 21 районе республики. О введении сигнала сообщило правительство региона.

Первое предупреждение охватило Глазов, Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Вавожский, Глазовский, Ярский, Юкаменский, Красногорский, Игринский, Балезинский, Кезский и Дебесский районы.

Затем об угрозе предупредили жителей Можги и Сарапула, а также Кизнерского, Граховского, Можгинского, Алнашского, Киясовского, Сарапульского, Камбарского, Каракулинского и Малопургинского районов.

Жителей призвали при обнаружении дрона уйти из зоны прямой видимости и укрыться в ближайшем капитальном здании, подземном переходе или паркинге. Дома рекомендовано выбрать помещение без окон и сесть на пол. Пользоваться лифтом не следует.

Также призывают не приближаться к беспилотникам и их обломкам, не пытаться сбить аппарат, не фотографировать и не снимать его. Сообщить об обнаружении БПЛА можно по номеру 112.

Ранее сегодня, 24 октября, в Свердловской области также был объявлен режим беспилотной опасности. Жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.