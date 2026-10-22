Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября, 16:00

Машина коммунальщика сгорела после атаки дрона ВСУ в Энергодаре

Дроноводы ВСУ. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Дроноводы ВСУ. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

В Энергодаре украинский беспилотник атаковал припаркованный в промзоне гражданский автомобиль, машина полностью сгорела. Пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов в своём канале в Max.

Автомобиль принадлежал сотруднику коммунального предприятия «Благоустройство и озеленение». Как уточнил Пухов, в атаке участвовал один вражеский беспилотник квадрокоптерного типа.

«В результате попадания произошло возгорание — автомобиль сгорел полностью. Пострадавших нет», — написал глава Энергодара.

Боевая часть дрона упала на крышу поликлиники в Липецке
Боевая часть дрона упала на крышу поликлиники в Липецке

Ранее Life.ru рассказывал об атаке беспилотника ВСУ на служебный автобус Запорожской АЭС вечером 20 октября. По данным представителей станции, транспорт уже доставил сотрудников в город и возвращался без пассажиров. Автобус получил повреждения, никто не пострадал.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar