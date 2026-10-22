Машина коммунальщика сгорела после атаки дрона ВСУ в Энергодаре
Дроноводы ВСУ. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
В Энергодаре украинский беспилотник атаковал припаркованный в промзоне гражданский автомобиль, машина полностью сгорела. Пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов в своём канале в Max.
Автомобиль принадлежал сотруднику коммунального предприятия «Благоустройство и озеленение». Как уточнил Пухов, в атаке участвовал один вражеский беспилотник квадрокоптерного типа.
«В результате попадания произошло возгорание — автомобиль сгорел полностью. Пострадавших нет», — написал глава Энергодара.
Ранее Life.ru рассказывал об атаке беспилотника ВСУ на служебный автобус Запорожской АЭС вечером 20 октября. По данным представителей станции, транспорт уже доставил сотрудников в город и возвращался без пассажиров. Автобус получил повреждения, никто не пострадал.
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