Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 09:08

Режим беспилотной опасности объявили в Свердловской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер, призвав жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

«Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность», — написал он.

В области могут временно ограничить работу связи и мобильного интернета. Паслер предупредил жителей, что при обнаружении обломков беспилотников нельзя приближаться к ним, подбирать или пытаться перемещать. Также запрещено снимать и распространять информацию о работе систем противовоздушной обороны и дронах.

О любых подозрительных объектах губернатор призвал незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб 112.

616 БПЛА за 12 часов: Атака ВСУ затронула десятки регионов России от Крыма до Татарстана
616 БПЛА за 12 часов: Атака ВСУ затронула десятки регионов России от Крыма до Татарстана

Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область. В ночь на 24 октября силы ПВО уничтожили и подавили более 80 дронов над Ростовом-на-Дону, Таганрогом и девятью районами региона. Губернатор Юрий Слюсарь предупредил жителей, что угроза новых атак сохраняется, и призвал соблюдать меры безопасности.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar