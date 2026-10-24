Режим беспилотной опасности объявили в Свердловской области

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер, призвав жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

«Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность», — написал он.

В области могут временно ограничить работу связи и мобильного интернета. Паслер предупредил жителей, что при обнаружении обломков беспилотников нельзя приближаться к ним, подбирать или пытаться перемещать. Также запрещено снимать и распространять информацию о работе систем противовоздушной обороны и дронах.

О любых подозрительных объектах губернатор призвал незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб 112.