Активизация украинских атак на российские регионы стала реакцией Киева на дипломатическое сближение Москвы и Вашингтона. Такую точку зрения высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Парламентарий убеждён, что Владимир Зеленский и его западные союзники, прежде всего Великобритания, пытаются ответить на американские мирные инициативы усилением ударов по российским городам. По мнению депутата, украинская сторона сознательно выбирает гражданские объекты, тогда как российские военные наносят ответные удары по военной инфраструктуре противника.

«Мы, защищая своё население, защищая свои границы, поражаем военные объекты и в Одессе, и в Днепропетровске, и в Киеве», — подчеркнул Водолацкий.

Одновременно, как считает политик, заметно меняется отношение европейских государств к украинскому руководству. Прежняя восторженная поддержка постепенно уступает место сдержанности, а круг наиболее преданных союзников Киева сокращается. В числе тех, на кого Зеленский ещё может рассчитывать, депутат назвал Францию, Германию и Еврокомиссию. Он напомнил, что когда-то украинского лидера встречали овациями, тогда как теперь европейские политики уже не стремятся демонстрировать прежнюю близость, пишет ТАСС.