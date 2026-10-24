Гусев: Над Воронежем и семью районами уничтожены 26 дронов

Воронежская область пережила очередную беспокойную ночь: в небе над Воронежем и семью районами региона были обнаружены и уничтожены 26 украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений — система ПВО сработала чётко, а обломки дронов не причинили ущерба гражданской инфраструктуре.

«Минувшей ночью в небе над Воронежем и семью районами области были обнаружены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении Гусева.

Таким образом, массированная атака не достигла цели, а ПВО продемонстрировала высокую эффективность.