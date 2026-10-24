Гусев: Над Воронежем и семью районами уничтожены 26 дронов
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Воронежская область пережила очередную беспокойную ночь: в небе над Воронежем и семью районами региона были обнаружены и уничтожены 26 украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений — система ПВО сработала чётко, а обломки дронов не причинили ущерба гражданской инфраструктуре.
«Минувшей ночью в небе над Воронежем и семью районами области были обнаружены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении Гусева.
Таким образом, массированная атака не достигла цели, а ПВО продемонстрировала высокую эффективность.
Ранее Life.ru писал, что украинские боевики атаковали энергоинфраструктуру Севастополя за пределами города, обесточив его. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что на объектах введён особый режим, социальные учреждения перешли на резервные схемы, а энергетики делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома.