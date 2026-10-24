Севастополь остался без света из-за атаки ВСУ на энергоинфраструктуру

Севастополь погрузился во тьму — украинские боевики атаковали энергетические объекты, обеспечивающие город электричеством. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что удар пришёлся по инфраструктуре за пределами Севастополя, но обесточил именно город. На объектах введён особый режим, а социальные учреждения переведены на резервные схемы питания.

«В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введён особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения», — написал губернатор в мессенджере «Макс».

По его словам, энергетики уже делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей. Глава региона подчеркнул, что специалисты работают в усиленном режиме и приложат максимум усилий для скорейшего восстановления подачи электричества.

«Сейчас специалисты делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома», — заверил Развожаев.

Ранее Life.ru писал, что в Орле после удара ВСУ по предприятию восемь человек обратились за медицинской помощью — большинство отделались лёгкими травмами, но кому-то потребовались операции. Пожар на предприятии уже потушен, специалисты готовятся к разбору завалов, а губернатор Андрей Клычков заверил, что химической опасности нет.