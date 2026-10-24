Федорищев заявил об отсутствии жертв после масштабной атаки на Самарскую область

В Самарской области после масштабной атаки украинских беспилотников, по предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших. Об этом 24 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своём канале в MAX.

«По оперативным данным, погибших и пострадавших в результате масштабной атаки ВСУ – нет. Продолжаем собирать информацию», — написал глава региона.

Федорищев поблагодарил военнослужащих, отражавших воздушное нападение, и сотрудников экстренных служб. Специалисты продолжают работать на местах падения беспилотников и устанавливать последствия налёта.

Ранее губернатор сообщал, что в отражении атаки участвовали военные и мобильные огневые группы. В регионе объявляли режим беспилотной опасности, который действовал несколько часов.

Между тем последствия атаки зафиксировали в Тольятти. Мэр города Илья Сухих сообщил о повреждениях промышленных объектов. По его словам, погибших и пострадавших также нет, на местах работают оперативные службы. Местных жителей призвали не публиковать фотографии и видеозаписи последствий атаки. При обнаружении обломков беспилотников необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.