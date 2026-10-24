Массированный налёт на Тольятти: Мэр сообщил о повреждении промышленных объектов

В Тольятти после массированной атаки украинских беспилотников 24 октября зафиксировали повреждения промышленных объектов. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Илья Сухих в своём телеграм-канале.

«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Зафиксированы повреждения промышленных объектов», — написал градоначальник.

По словам Сухих, в отражении воздушного нападения участвовали подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Мэр поблагодарил военнослужащих за слаженные действия.

На территориях повреждённых объектов работают оперативные службы. Какие именно предприятия пострадали и насколько серьёзный ущерб им причинён, пока не уточняется.

Глава города также напомнил жителям о запрете на съёмку и публикацию последствий атаки. При обнаружении обломков беспилотников он призвал не приближаться к ним, отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

Атака затронула Самарскую область в ночь на субботу. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о работе подразделений ПВО и мобильных огневых групп, которые отражали налёт на регион. Он подтвердил, что погибших и пострадавших в результате масштабной атаки ВСУ нет.