От Белгородской области до Подмосковья: ПВО России уничтожила 71 украинский дрон за день

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над семью регионами страны. Об этом 27 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также Московским регионом.