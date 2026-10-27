Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября, 21:02

От Белгородской области до Подмосковья: ПВО России уничтожила 71 украинский дрон за день

Силы ПВО России за 12 часов сбили 71 украинский беспилотник

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над семью регионами страны. Об этом 27 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также Московским регионом.

Таким образом, атаки затронули как приграничные территории, так и центральную часть России. Точное количество сбитых беспилотников в каждом из регионов Минобороны не уточнило.

Дрон ВСУ убил мужчину на электросамокате в Белгородской области
Дрон ВСУ убил мужчину на электросамокате в Белгородской области

Ранее Life.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили ещё шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы. Таким образом, общее число сбитых на подлёте к столице дронов с начала суток достигло 16.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar