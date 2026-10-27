От Белгородской области до Подмосковья: ПВО России уничтожила 71 украинский дрон за день
Силы ПВО России за 12 часов сбили 71 украинский беспилотник
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Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над семью регионами страны. Об этом 27 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также Московским регионом.
Таким образом, атаки затронули как приграничные территории, так и центральную часть России. Точное количество сбитых беспилотников в каждом из регионов Минобороны не уточнило.