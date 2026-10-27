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Опубликовано 27 октября, 18:31

Ещё шесть дронов сбиты на подлёте к Москве: С начала суток уничтожено 16 БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении ещё шести летевших на Москву беспилотников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала суток 27 октября на подлёте к городу сбито 16 БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — заявил градоначальник.

Сведений о пострадавших и повреждениях не приводится.

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А ранее один человек погиб в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Инцидент произошёл в районе города Приморска в Запорожской области.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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