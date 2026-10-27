Ещё шесть дронов сбиты на подлёте к Москве: С начала суток уничтожено 16 БПЛА
Собянин сообщил об уничтожении ещё шести летевших на Москву беспилотников
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Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала суток 27 октября на подлёте к городу сбито 16 БПЛА.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — заявил градоначальник.
Сведений о пострадавших и повреждениях не приводится.
А ранее один человек погиб в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Инцидент произошёл в районе города Приморска в Запорожской области.
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