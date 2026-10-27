Один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ по автобусу Симферополь — Москва

Один человек погиб в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Инцидент произошёл в районе города Приморска в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам главы региона, в момент атаки в салоне находился 31 человек. Один человек погиб, пострадавших доставили в больницу.

Пассажирам, которым не потребовалась госпитализация, организовали питание и размещение. Балицкий сообщил, что поддерживает связь с оперативными службами.

Ранее в Липецке оценили ущерб от падения обломков беспилотника, произошедшего 24 октября: повреждены 109 квартир в шести жилых домах, а из 19 автомобилей шесть оказались полностью уничтожены. Основная работа сейчас сосредоточена на восстановлении повреждённого жилья. Специалисты администрации осмотрели квартиры и оформили 128 актов. С собственниками и жильцами определили, какие документы нужны для дальнейшего ремонта. До начала полноценных работ пришлось решать более срочную задачу — закрыть повреждённые окна, чтобы временно восстановить тепловой контур домов.