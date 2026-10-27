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Регион
Опубликовано 27 октября, 03:33

Обломки БПЛА повредили 109 квартир и 19 автомобилей в Липецке 24 октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Липецке оценили ущерб от падения обломков беспилотника, произошедшего 24 октября: повреждены 109 квартир в шести жилых домах, а из 19 автомобилей шесть оказались полностью уничтожены. О ходе восстановительных работ сообщил мэр города Михаил Щербаков.

Основная работа сейчас сосредоточена на восстановлении повреждённого жилья. Специалисты администрации осмотрели квартиры и оформили 128 актов. С собственниками и жильцами определили, какие документы нужны для дальнейшего ремонта. До начала полноценных работ пришлось решать более срочную задачу — закрыть повреждённые окна, чтобы временно восстановить тепловой контур домов. Для этого использовали материалы из городского резерва. К работам подключились управляющие компании и волонтёры.

Следующий этап — замена оконных и балконных блоков. Управляющие компании уже приступили к замерам. Вопрос с автомобилями власти решают по другой схеме: для получения средств на ремонт владельцам потребуется предоставить полный комплект документов.

«Угрозы для жителей нет. Сотрудники администрации продолжают работать с каждым заявителем и контролировать восстановление повреждённого имущества», — пишет Щербаков.

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Ранее в Липецке подготовили пункт временного размещения для жителей двух многоэтажек на улице Бунина, рядом с которыми упали обломки беспилотника. По словам градоначальника, в школе оборудовали места для сна, обеспечили запас питьевой воды и подготовили всё необходимое.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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