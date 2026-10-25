В Липецке открыли пункт временного размещения после падения обломков БПЛА

В Липецке подготовили пункт временного размещения для жителей двух многоэтажек на улице Бунина, рядом с которыми упали обломки беспилотника. Люди, которым негде провести ночь после происшествия, смогут временно остановиться в школе № 69. Об этом сообщил мэр города Михаил Щербаков в своём канале в мессенджере MAX.

Помощь организовали для жильцов домов № 11 и № 13. По словам градоначальника, в школе уже оборудовали места для сна, обеспечили запас питьевой воды и подготовили всё необходимое для ночлега. Воспользоваться пунктом могут горожане, у которых нет возможности переночевать у родственников или знакомых.