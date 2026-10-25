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Опубликовано 25 октября, 03:42

В Липецке открыли пункт временного размещения после падения обломков БПЛА

Обложка © Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Обложка © Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

В Липецке подготовили пункт временного размещения для жителей двух многоэтажек на улице Бунина, рядом с которыми упали обломки беспилотника. Люди, которым негде провести ночь после происшествия, смогут временно остановиться в школе № 69. Об этом сообщил мэр города Михаил Щербаков в своём канале в мессенджере MAX.

Помощь организовали для жильцов домов № 11 и № 13. По словам градоначальника, в школе уже оборудовали места для сна, обеспечили запас питьевой воды и подготовили всё необходимое для ночлега. Воспользоваться пунктом могут горожане, у которых нет возможности переночевать у родственников или знакомых.

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Ранее Life.ru сообщал, что поздним вечером 24 октября обломки беспилотника рухнули на парковку на улице Бунина в Липецке, после чего огонь охватил несколько автомобилей. Губернатор Игорь Артамонов рассказал, что к месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы, а предварительная информация о жертвах и пострадавших не подтвердилась. Вскоре пожарным удалось справиться с возгоранием, однако специалистам предстояло проверить территорию после падения обломков дрона.

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Юния Ларсон
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