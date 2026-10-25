В Белгороде после удара БПЛА есть погибший и значительные разрушения

Центр Белгорода подвергся массированной ночной атаке украинских беспилотников. Удары пришлись по жилым кварталам, в результате чего серьёзно повреждены дома, автомобили, социальные и коммерческие объекты. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Этой ночью враг нанес массированный удар БПЛА по мирным кварталам в центре города. <...> Предварительно есть пострадавшие. Данные уточняются», — написал градоначальник.

По уточнённым данным, в результате атаки беспилотников на Белгород погиб один мирный житель, ещё 10 человек получили ранения, в том числе сотрудник скорой помощи, сообщили в оперативном штабе региона. Восемь пострадавших проходят обследование в больницах. Ещё двум женщинам оказали медицинскую помощь на месте, они продолжат лечение амбулаторно.

Мэр совершил объезд мест ЧП и лично оценил последствия атаки. Значительные разрушения зафиксированы в жилом фонде, указал Демидов.

На местах работают оперативные службы. Первоочередная задача коммунальщиков — временно закрыть повреждённые окна и другие проёмы, чтобы сохранить тепло в домах.

Ранее Life.ru сообщал о гибели мирного жителя при атаке украинского FPV-дрона в Белгородской области. Трагедия произошла в селе Замостье Грайворонского округа. Ещё два человека получили ранения при ударах беспилотников в Ближней Игуменке и Шебекино. Также в нескольких населённых пунктах региона были повреждены жилые дома и автомобили.