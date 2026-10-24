Три человека, включая подростка, пострадали при атаке дрона ВСУ в Шебекине
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Три мирных жителя, в том числе 17-летний подросток, пострадали в результате детонации украинского беспилотника во дворе многоквартирного дома в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Мужчина получил осколочное ранение предплечья, женщина — акубаротравму, а юноша — осколочное ранение голени. Всех троих бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.
«После оказания медицинской помощи мужчина и женщина будут транспортированы в городскую больницу № 2 Белгорода, а юноша — в детскую областную клиническую больницу», — говорится в сообщении оперштаба.
Кроме того, в результате взрыва повреждения получили три легковых автомобиля.
Ранее Life.ru сообщал о трёх пострадавших при атаках беспилотников на Белгород и Шебекино. 23 октября в Шебекине два человека получили осколочные ранения после ударов дронов, ещё один мужчина пострадал при взрыве беспилотника на территории коммерческого объекта в Белгороде. Повреждения также получили жилые дома и автомобили.
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