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Регион
Опубликовано 23 октября, 20:45

Три мирных жителя пострадали при атаках БПЛА на Белгород и Шебекино

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Три мирных жителя получили осколочные ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщает региональный оперативный штаб, уточнивший, что два человека пострадали в Шебекине, ещё один — в Белгороде.

В Шебекине беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил осколочное ранение поясницы. Пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы местной самообороны.

Ещё один мужчина получил травмы при взрыве другого БПЛА в том же городе. С осколочными ранениями грудной клетки и плеча он самостоятельно обратился за медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ.

Третий случай произошёл в Белгороде. Беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта, ранив находившегося там мужчину. У пострадавшего диагностировали осколочное ранение спины. За раненым белгородцем прибыла бригада скорой помощи. Медики доставили его в Белгородскую областную клиническую больницу.

Кроме того, атаки беспилотников привели к повреждениям жилых домов, автомобилей и гражданских объектов. В Шебекине пострадали многоквартирный дом и две машины, а в Белгороде — ещё два автомобиля и газовая труба. В селе Ломное загорелся частный дом, в Почаеве повреждены остекление, хозпостройка и гараж, в Смородине — кровля социального объекта и ещё один частный дом. В Ясных Зорях после удара FPV-дрона вспыхнул пожар в квартире многоквартирного дома, также повреждено частное домовладение. В Борисовке и селе Зозули беспилотники повредили по одному легковому автомобилю.

Одного из пострадавших при атаке БПЛА под Нижним Новгородом госпитализировали
Одного из пострадавших при атаке БПЛА под Нижним Новгородом госпитализировали

Ранее Life.ru сообщал о гибели мирного жителя при атаке беспилотника на грузовик в Белгородской области. Трагедия произошла 22 октября на автодороге Головчино — Борисовка в Грайворонском округе. Водитель грузового автомобиля получил смертельные травмы. В тот же день в Шебекине беспилотник атаковал мотоцикл, ранив мужчину в ноги. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение.

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Юрий Лысенко
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