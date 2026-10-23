Три мирных жителя пострадали при атаках БПЛА на Белгород и Шебекино

Три мирных жителя получили осколочные ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщает региональный оперативный штаб, уточнивший, что два человека пострадали в Шебекине, ещё один — в Белгороде.

В Шебекине беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил осколочное ранение поясницы. Пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы местной самообороны.

Ещё один мужчина получил травмы при взрыве другого БПЛА в том же городе. С осколочными ранениями грудной клетки и плеча он самостоятельно обратился за медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ.

Третий случай произошёл в Белгороде. Беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта, ранив находившегося там мужчину. У пострадавшего диагностировали осколочное ранение спины. За раненым белгородцем прибыла бригада скорой помощи. Медики доставили его в Белгородскую областную клиническую больницу.

Кроме того, атаки беспилотников привели к повреждениям жилых домов, автомобилей и гражданских объектов. В Шебекине пострадали многоквартирный дом и две машины, а в Белгороде — ещё два автомобиля и газовая труба. В селе Ломное загорелся частный дом, в Почаеве повреждены остекление, хозпостройка и гараж, в Смородине — кровля социального объекта и ещё один частный дом. В Ясных Зорях после удара FPV-дрона вспыхнул пожар в квартире многоквартирного дома, также повреждено частное домовладение. В Борисовке и селе Зозули беспилотники повредили по одному легковому автомобилю.