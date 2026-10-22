Один человек погиб и ещё один ранен при атаках БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Один мирный житель погиб, ещё один получил ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе, уточнив, что под удары попали гражданские транспортные средства и объекты инфраструктуры.

Трагедия произошла на автодороге Головчино — Борисовка в Грайворонском округе. FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, водитель которого получил смертельные травмы.

«От полученных травм мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования его семье», — говорится в сообщении оперштаба.

Ещё один человек пострадал в городе Шебекино. Там беспилотник ударил по мотоциклу. Мужчина получил осколочные ранения ног, после чего его доставили в больницу и госпитализировали в травматологическое отделение.

Помимо этого, по данным оперативного штаба, украинские дроны атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области. В результате детонаций повреждены три автомобиля, три частных дома и один многоквартирный. Под удары также попали линии электропередачи, социальный объект, здание предприятия и хозяйственная постройка.