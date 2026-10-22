Один человек погиб и ещё один ранен при атаках БПЛА ВСУ на Белгородскую область
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Один мирный житель погиб, ещё один получил ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе, уточнив, что под удары попали гражданские транспортные средства и объекты инфраструктуры.
Трагедия произошла на автодороге Головчино — Борисовка в Грайворонском округе. FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, водитель которого получил смертельные травмы.
«От полученных травм мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования его семье», — говорится в сообщении оперштаба.
Ещё один человек пострадал в городе Шебекино. Там беспилотник ударил по мотоциклу. Мужчина получил осколочные ранения ног, после чего его доставили в больницу и госпитализировали в травматологическое отделение.
Помимо этого, по данным оперативного штаба, украинские дроны атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области. В результате детонаций повреждены три автомобиля, три частных дома и один многоквартирный. Под удары также попали линии электропередачи, социальный объект, здание предприятия и хозяйственная постройка.
Ранее украинские беспилотники атаковали жилые дома, автомобили и предприятия в пяти округах Белгородской области. Наиболее серьёзные разрушения зафиксировали в Шебекинском округе: в селе Чураево после попадания дрона загорелся частный дом, а в самом Шебекино FPV-беспилотник повредил оборудование и окна предприятия. В Белгородском округе пожар вспыхнул в жилом доме посёлка Политотдельский, ещё два удара пришлись по коммерческому объекту в Ясных Зорях. Повреждения также обнаружили в Краснояружском, Ракитянском и Валуйском округах. По предварительным данным оперативного штаба, обошлось без пострадавших.