Одного из пострадавших при атаке БПЛА под Нижним Новгородом госпитализировали
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Один из трёх пострадавших при атаке беспилотников на Нижегородскую область госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве, уточнив, что двое других получили медицинскую помощь амбулаторно.
«Детей среди пострадавших нет. Двум взрослым помощь оказана в приёмном отделении больницы амбулаторно. Один пациент госпитализирован в травматологическое отделение больницы в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в министерстве.
Атака беспилотников на Нижегородскую область произошла в ночь на 23 октября и продолжилась утром. По словам губернатора Глеба Никитина, силы ПВО совместно с бойцами подразделения «Барс-НН» уничтожили 19 дронов. В результате падения обломков в Городецком округе пострадали три мирных жителя. Повреждения также получили несколько жилых домов, образовательное учреждение и объекты инфраструктуры. Из-за последствий атаки школы Городецкого округа перевели на дистанционное обучение. На местах происшествий работают оперативные службы, специалисты продолжают оценивать нанесённый ущерб.