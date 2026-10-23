Одного из пострадавших при атаке БПЛА под Нижним Новгородом госпитализировали

Один из трёх пострадавших при атаке беспилотников на Нижегородскую область госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве, уточнив, что двое других получили медицинскую помощь амбулаторно.

«Детей среди пострадавших нет. Двум взрослым помощь оказана в приёмном отделении больницы амбулаторно. Один пациент госпитализирован в травматологическое отделение больницы в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в министерстве.