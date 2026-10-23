Здание оператора связи «Лугаком» пробито до основания от удара 5 БПЛА

Пять украинских беспилотников атаковали здание оператора связи «Лугаком» в Луганске. В результате ударов сооружение получило серьёзные повреждения, а часть телекоммуникационных услуг стала недоступна абонентам. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Андрей Богучарсков.

По словам руководителя компании, два беспилотника пробили крышу здания, ещё два ударили по прилегающей территории. Пятый дрон упал, но не взорвался.

«Здание пробито до основания. Два прилёта непосредственно через крышу, два прилёта на территорию, один дрон упал неразорвавшимся», — рассказал Богучарсков.

Гендиректор «Лугакома» подчеркнул, что непосредственно при атаке на предприятие никто не пострадал. Однако повреждения оказались настолько серьёзными, что компания была вынуждена временно приостановить предоставление ряда услуг.

«На сегодня часть сервисов нашей компании приостановлена, услуга не оказывается. Это домашний интернет, магистральный интернет, это звонки», — пояснил он.

Ранее Life.ru сообщал о гибели двух инженеров при ударе по зданию Луганской телефонной компании. Атака произошла в ночь на 21 октября. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, тела сотрудников предприятия обнаружили спасатели МЧС при разборе завалов.