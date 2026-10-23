В Нижегородской области при атаке 19 дронов пострадали три человека, часть школ перевели на дистант

Три мирных жителя получили травмы в результате падения обломков беспилотников в Нижегородской области. Всех пострадавших госпитализировали, а школы Городецкого округа перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По словам главы области, ночью и утром силы Минобороны России совместно с бойцами «Барс-НН» отразили атаку 19 беспилотников. Основные последствия зафиксированы в Городецком округе, где обломки повредили несколько жилых домов, образовательный объект и инфраструктуру.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информация об их состоянии пока не уточняется.

Из-за последствий атаки все школы округа переведены на дистанционный формат работы. О сроках возвращения учеников к очным занятиям пока не сообщается.

На местах падения обломков работают оперативные службы. Специалисты обследуют повреждённые здания и уточняют масштабы ущерба.

Ранее Life.ru сообщал о гибели бойца отряда «Барс-НН» при отражении атаки беспилотников в Нижегородской области. Инцидент произошёл 9 октября. Тогда, по словам губернатора, гражданские лица не пострадали, а повреждения инфраструктуры оказались незначительными.