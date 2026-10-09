Боец отряда «БАРС-НН» погиб при отражении атаки дронов в Нижегородской области

В Нижегородской области боец добровольческого формирования «БАРС-НН» погиб при ликвидации воздушного налёта противника. Трагический инцидент произошёл во время выполнения боевой задачи.

Минувшей ночью совместные расчёты Минобороны РФ, Росгвардии и местного подразделения отразили массированный удар беспилотных аппаратов. Гражданское население в результате инцидента не пострадало, а упавшие обломки нанесли инфраструктурным объектам незначительные повреждения.

Однако дежурство обернулось невосполнимой потерей. Глава региона Глеб Никитин отметил, что при выполнении служебного долга на своем посту в ходе отражения вражеской атаки погиб военнослужащий отряда „БАРС-НН“. Он выразил соболезнования родственникам погибшего, назвав его настоящим мужчиной и доблестным защитником малой родины.

У защитника остались супруга и двое сыновей. Руководство субъекта установило прямой контакт с близкими героя.

Региональная администрация возьмёт на себя всестороннее обеспечение пострадавших. Никитин заверил: «Безусловно, окажем семье всю необходимую помощь и поддержку, а ему самому — должные почести».

Ранее доброволец отряда «БАРС-Курск» Александр Ермаков погиб при отражении воздушной атаки. Он защищал гражданских лиц от беспилотников ВСУ в Суджанском районе Курской области. По словам губернатора Александра Хинштейна, за проявленное мужество бойца представят к государственным наградам посмертно.