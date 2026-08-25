Хинштейн: В Курской области погибли два добровольца отряда «БАРС-Курск»

Трагические известия пришли из Глушковского района Курской области. При выполнении боевого задания там погибли двое служащих добровольческой бригады «БАРС-Курск», сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Один из погибших — 32-летний Сергей Самылов, возглавлявший отделение подразделения радиоэлектронной борьбы. Мужчина ранее проживал в Воронеже, но после вторжения ВСУ на Курщину решил встать на защиту региона. Контракт с отрядом он оформил в марте минувшего года. Сослуживцы запомнили его как отважного и преданного товарища.

Второй погибший — Виталий Маренцев. 43-летний уроженец Кореневского района в мирной жизни трудился шофёром на предприятии, выпускающем низковольтную аппаратуру. В ряды бригады он вступил летом прошлого года. Управляя транспортом в роте РЭБ, мужчина делал всё, чтобы прикрыть сослуживцев и выполнить поставленную задачу.

У Виталия осталось четверо несовершеннолетних детей. Его родной брат продолжает службу в том же самом отряде.

Хинштейн выразил соболезнования семьям и боевым товарищам павших. Он подчеркнул, что воины до конца остались верны долгу и Отечеству. Глава региона пообещал, что обоих бойцов представят к государственным и региональным наградам.

Ранее сообщалось, что четыре человека ранены в курском селе Песчаное при ударе дронов ВСУ. Один из частных домов полностью выгорел после попадания беспилотника, у второго — повреждена крыша.