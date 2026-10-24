Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 21:07

До шести выросло число пострадавших при ударе ВСУ по пятиэтажке в ЛНР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Шесть мирных жителей пострадали в результате удара ВСУ по пятиэтажному жилому дому в Свердловске ЛНР. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в своём канале в MAX.

«За медицинской помощью обратились ещё два человека, пострадавших в результате удара неонацистов по многоквартирному жилому дому. Таким образом, общее количество пострадавших увеличилось до шести», — уточнила министр.

Дроны ВСУ добрались до северного промышленного узла Омска
Дроны ВСУ добрались до северного промышленного узла Омска

Life.ru сообщал о семи пострадавших при атаках ВСУ на жилой дом, автобус и электровелосипед в ЛНР. По данным главы республики Леонида Пасечника, 24 октября один из беспилотников ударил по многоквартирному дому, ранения получили четыре человека. Кроме того, при атаке на пассажирский автобус пострадали двое студентов, ещё один человек был ранен во время поездки на электровелосипеде.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar