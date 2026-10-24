До шести выросло число пострадавших при ударе ВСУ по пятиэтажке в ЛНР

Шесть мирных жителей пострадали в результате удара ВСУ по пятиэтажному жилому дому в Свердловске ЛНР. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в своём канале в MAX.

Life.ru сообщал о семи пострадавших при атаках ВСУ на жилой дом, автобус и электровелосипед в ЛНР. По данным главы республики Леонида Пасечника, 24 октября один из беспилотников ударил по многоквартирному дому, ранения получили четыре человека. Кроме того, при атаке на пассажирский автобус пострадали двое студентов, ещё один человек был ранен во время поездки на электровелосипеде.