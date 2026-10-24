Семь человек пострадали при ударах ВСУ по дому, автобусу и велосипеду в ЛНР

Семь мирных жителей получили ранения в результате серии атак украинских беспилотников на Луганскую Народную Республику. Под удары попали многоквартирный дом, пассажирский автобус и молодой человек на электровелосипеде. При этом силы противовоздушной обороны уничтожили около сотни воздушных целей. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Один из дронов атаковал жилую многоэтажку. В результате взрыва пострадали четыре человека. Здание получило серьёзные повреждения: частично разрушены кровля и фасад, в квартирах выбиты оконные стёкла.

Ещё одно происшествие зафиксировали на автомобильной дороге между Лутугино и Красным Лучом. Украинский беспилотник нанёс удар по рейсовому автобусу, в котором находились пассажиры. Ранения получили двое студентов.

Кроме того, жертвой воздушной атаки стал молодой человек, передвигавшийся на электровелосипеде. Таким образом, общее число пострадавших в результате нескольких ударов достигло семи.

По информации руководителя региона, российские подразделения ПВО сумели перехватить и ликвидировать порядка 100 беспилотных аппаратов над территорией республики.