Украинские военнослужащие начали массово покидать позиции в Сергеевке в ДНР после первых ударов с воздуха, нанесённых российскими войсками перед штурмом. Об этом рассказал ТАСС командир взвода 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» Вячеслав Козак.

По словам военнослужащего, воздушные удары стали частью подготовки к наступлению. Основная часть украинских подразделений, как утверждает Козак, оставила позиции ещё до того, как российские штурмовые группы вошли в населённый пункт.

«Основные силы были выбиты с воздуха, они побежали сразу, после первых же ударов», — рассказал командир.

Однако полностью избежать боестолкновений российским бойцам не удалось. Как уточнил Козак, в Сергеевке оставалось небольшое количество украинских военных, которые продолжили оказывать ожесточённое сопротивление.