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Опубликовано 24 октября, 12:55

ВСУ массово бросили позиции в Сергеевке после ударов ВС РФ с воздуха 

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинские военнослужащие начали массово покидать позиции в Сергеевке в ДНР после первых ударов с воздуха, нанесённых российскими войсками перед штурмом. Об этом рассказал ТАСС командир взвода 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» Вячеслав Козак.

По словам военнослужащего, воздушные удары стали частью подготовки к наступлению. Основная часть украинских подразделений, как утверждает Козак, оставила позиции ещё до того, как российские штурмовые группы вошли в населённый пункт.

«Основные силы были выбиты с воздуха, они побежали сразу, после первых же ударов», — рассказал командир.

Однако полностью избежать боестолкновений российским бойцам не удалось. Как уточнил Козак, в Сергеевке оставалось небольшое количество украинских военных, которые продолжили оказывать ожесточённое сопротивление.

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Напомним, о переходе Сергеевки под контроль российских войск начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 16 октября. По его словам, населённый пункт заняли подразделения группировки «Центр».

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Матвей Константинов
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