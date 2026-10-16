Герасимов доложил Путину о переходе Сергеевки в ДНР под контроль ВС РФ

Военнослужащие группировки войск «Центр» ВС РФ за последние три дня установили контроль над Сергеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.

«За последние три дня под наш контроль перешла Сергеевка», — сообщил военачальник.

Доклад прозвучал во время посещения Путиным вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск. На совещании обсуждалась обстановка на основных направлениях боевых действий.

По словам Герасимова, российские подразделения группировки «Центр» продолжают наступление в направлении Александровки. Он также сообщил о переходе Первомайского под контроль ВС РФ и начале уличных боёв в Белозёрском.

Ранее Life.ru рассказывал о боях за шахту «Добропольская» и продвижении группировки «Центр» в ДНР. Глава республики Денис Пушилин сообщал, что российские подразделения вытесняют украинские силы из промышленной зоны и жилой застройки Доброполья. Особое внимание военные уделяли территории шахты, где, по его словам, ВСУ продолжали удерживать отдельные позиции.