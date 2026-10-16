Герасимов доложил Путину об остановке основных портов Украины в Чёрном море

Российские войска систематическими ударами добились остановки работы основных украинских портов на Чёрном море. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину.

По словам Герасимова, российские военные наносят удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины, а также по морским судам.

«В ответ на попытки киевского режима прекратить наше судоходство в Черноморском регионе российскими вооруженными силами наносятся систематические удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины, морским судам, что привело к остановке работы основных портов на Чёрном море», — сказал начальник Генштаба.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска наносят удары по стратегическим мостам, железнодорожным объектам и дата-центрам, обеспечивающим ВСУ. По его словам, поражены 76 логистических и складских центров, 203 объекта портовой инфраструктуры и 93 судна, которые, как утверждает российская сторона, везли на Украину военные грузы.