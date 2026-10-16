Российские дроны ударили по судну с военными грузами для ВСУ во время перехода в Одессу

Российские беспилотники поразили сухогруз, перевозивший в Одессу грузы военного и двойного назначения. Удар по судну был нанесён непосредственно во время морского перехода, сообщили в Министерстве обороны РФ 16 октября.

По информации ведомства, российские войска днём в пятницу продолжили атаковать объекты, которые используются для снабжения украинской армии. Среди целей оказались морской транспорт и логистические центры, задействованные в доставке военного имущества.

«При переходе морем поражён сухогруз, перевозивший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения», — говорится в сообщении Минобороны.

Ещё одной целью российских беспилотников стал логистический центр «Экватор» в городе Ровно. Как уточнили в министерстве, на территории комплекса хранились и распределялись грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

В оборонном ведомстве не привели подробностей о принадлежности атакованного судна и характере полученных им повреждений. Также не уточняется масштаб ущерба, нанесённого логистическому центру.

Ранее Life.ru рассказывал, как Минобороны показало кадры ударов «Геранями-4 сикер» по четырём сухогрузам в украинских портах. По данным ведомства, 4 октября беспилотники поразили суда в порту Черноморск, Бугском лимане и Чёрном море. Все четыре сухогруза использовались для доставки грузов в интересах ВСУ.