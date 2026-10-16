Минобороны РФ сообщило о поражении 15 сухогрузов с грузами для ВСУ за неделю

ВС РФ за неделю поразили 15 сухогрузов, которые использовались для доставки западного оружия, военной техники и топлива украинской армии. Об итогах ударов за период с 10 по 16 октября сообщили в российском Министерстве обороны.

«В течение недели поражены 15 сухогрузов, задействованных в поставках западного вооружения, военной техники, горючего и имущества для нужд ВСУ», — говорится в сводке министерства.

Как следует из заявления ведомства, целями стали морские перевозки, обеспечивавшие снабжение украинских войск. Названия всех поражённых судов, их принадлежность и точные районы ударов в недельной сводке не уточняются.

Российские военные в последние недели регулярно сообщали об атаках на морской транспорт, задействованный в доставке грузов военного назначения. Удары наносились как по судам, находившимся в портовых акваториях, так и по сухогрузам во время перехода морем.

Ранее Life.ru рассказывал о поражении двух сухогрузов, направлявшихся с военными грузами в Одессу. По данным Минобороны, 15 октября российские беспилотники атаковали суда на морском переходе. Одновременно под удар попали объекты в порту Измаил, использовавшиеся для приёма и хранения грузов военного и двойного назначения.