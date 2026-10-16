Минобороны доложило о поражении дата-центра «Блум» и судна с грузом ВСУ в море
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Российские военные нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Блум» в Одесской области и сухогрузу, направлявшемуся в Одессу с военными грузами. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — докладывает МО РФ.
По данным ведомства, дата-центр расположен в Теплодаре и использовался для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, российские военные поразили сухогруз во время перехода морем. Как заявили в Минобороны, судно доставляло в порт Одессы грузы военного назначения.
Ранее сообщалось об ударе по сухогрузу с военными грузами на пути в Одессу. До этого российское Минобороны заявляло о поражении двух сухогрузов с грузами для ВСУ.
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