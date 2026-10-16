Герасимов: ВС РФ поразили 76 логистических центров и 93 судна на Украине

Российские войска наносят удары по мостам, железнодорожным объектам, дата-центрам и другой инфраструктуре, которая используется для снабжения ВСУ. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину.

«По плану Генерального штаба наносятся удары по мостам, имеющим стратегическое значение, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, задействованным в интересах обеспечения потребностей Вооружённых сил Украины», — заявил Герасимов.

По его словам, в результате таких ударов поражены 76 логистических и складских центров, 203 объекта портовой инфраструктуры и 93 судна, которые, как утверждает российская сторона, доставляли на Украину военные грузы.

Герасимов подчеркнул, что удары наносятся по объектам, имеющим значение для военной логистики противника. Конкретный перечень всех поражённых целей в ходе доклада не раскрывался.

16 октября Минобороны РФ также сообщило об ударе по сухогрузу, перевозившему в Одессу грузы военного и двойного назначения. По данным ведомства, судно было поражено российскими беспилотниками непосредственно во время морского перехода.

Ранее Life.ru писал об ударе российских дронов по сухогрузу с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу. По данным Минобороны, судно использовалось для снабжения украинской армии.