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Опубликовано 24 октября, 10:51

«Порядка 50 штук»: Снайпер спецназа рассказал о добыче в боях за Доброполье

Боец РФ Лис сообщил об уничтожении около 50 гексакоптеров ВСУ в Доброполье

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Около 50 украинских гексакоптеров, а возможно, и больше, уничтожил российский спецназ во время боёв за Доброполье в ДНР. Такую оценку привёл снайпер 3-й отдельной гвардейской бригады спецназа группировки войск «Центр» с позывным Лис.

«То есть убили там порядка 50 штук, возможно, даже больше», — рассказал военнослужащий.

Доброполье имеет развитую дорожную инфраструктуру. С 2014 года украинские войска использовали город для обеспечения своей логистики в северной части региона.

ВС РФ лишили ВСУ около 200 пунктов управления дронами в боях за Доброполье
ВС РФ лишили ВСУ около 200 пунктов управления дронами в боях за Доброполье

Ранее сообщалось, что российские морские пехотинцы применили тактику скрытного проникновения малыми группами при освобождении Доброполья в Донецкой Народной Республике. Военнослужащие постепенно накапливали силы в городе, после чего сформировали крупные штурмовые подразделения. Населённый пункт был освобождён нашими солдатами 16 октября.

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Татьяна Миссуми
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