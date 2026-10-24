Около 50 украинских гексакоптеров, а возможно, и больше, уничтожил российский спецназ во время боёв за Доброполье в ДНР. Такую оценку привёл снайпер 3-й отдельной гвардейской бригады спецназа группировки войск «Центр» с позывным Лис.

«То есть убили там порядка 50 штук, возможно, даже больше», — рассказал военнослужащий.

Доброполье имеет развитую дорожную инфраструктуру. С 2014 года украинские войска использовали город для обеспечения своей логистики в северной части региона.

Ранее сообщалось, что российские морские пехотинцы применили тактику скрытного проникновения малыми группами при освобождении Доброполья в Донецкой Народной Республике. Военнослужащие постепенно накапливали силы в городе, после чего сформировали крупные штурмовые подразделения. Населённый пункт был освобождён нашими солдатами 16 октября.