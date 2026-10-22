Российские морские пехотинцы применили тактику скрытного проникновения малыми группами при освобождении Доброполья в Донецкой Народной Республике. Военнослужащие постепенно накапливали силы в городе, после чего сформировали крупные штурмовые подразделения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В ходе освобождения города Доброполье ДНР подразделения 61-й бригады морской пехоты и 177-го полка морской пехоты группировки войск «Центр» применили тактику планомерного просачивания через боевые порядки формирований ВСУ и накопления штурмовых групп, создав ударный кулак», — рассказали в ведомстве.

По информации Минобороны, российские военнослужащие проникали в населённый пункт небольшими группами, а иногда поодиночке. Они закреплялись на занятых позициях и постепенно увеличивали численность подразделений. Такой подход позволил морпехам сосредоточить силы для выполнения основной боевой задачи.

Подготовку к освобождению города российские подразделения начали ещё в мае. Морские пехотинцы приступили к нарушению логистики Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подступах к Доброполью до появления первых штурмовых групп непосредственно в населённом пункте.

Для ограничения снабжения украинских подразделений командование выделило отдельные огневые расчёты. Они действовали на направлениях, связывавших Доброполье с соседними Святогоровкой, Анновкой и Белозерским.

Одновременно артиллеристы и операторы беспилотников морской пехоты ежедневно наносили удары по выявленным целям ВСУ. По данным российского военного ведомства, огневое воздействие затрагивало как сам город, так и прилегающие территории.

В Минобороны подчеркнули, что постепенное накопление штурмовых групп потребовало времени, однако в итоге позволило выполнить поставленную задачу. Российская сторона считает выбранный способ действий одним из ключевых факторов освобождения Доброполья.

Ранее сообщалось, что российские морпехи уничтожили около 200 пунктов управления беспилотниками ВСУ во время боёв за Доброполье. По данным Минобороны, подразделения 61-й бригады и 177-го полка морской пехоты также поразили более 20 складов боеприпасов и крупных хранилищ продовольствия. Кроме того, российские военные отчитались об уничтожении примерно 150 мест временного размещения и укрытий украинских военнослужащих. Артиллеристы и операторы дронов координировали удары, передавая координаты обнаруженных целей. В военном ведомстве заявили, что такие действия помогли ограничить применение украинских беспилотников и обеспечить продвижение штурмовых подразделений.