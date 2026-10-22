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Опубликовано 22 октября, 06:05

Морпехи ВС РФ создали ударный кулак для освобождения Доброполья

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские морские пехотинцы применили тактику скрытного проникновения малыми группами при освобождении Доброполья в Донецкой Народной Республике. Военнослужащие постепенно накапливали силы в городе, после чего сформировали крупные штурмовые подразделения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В ходе освобождения города Доброполье ДНР подразделения 61-й бригады морской пехоты и 177-го полка морской пехоты группировки войск «Центр» применили тактику планомерного просачивания через боевые порядки формирований ВСУ и накопления штурмовых групп, создав ударный кулак», — рассказали в ведомстве.

По информации Минобороны, российские военнослужащие проникали в населённый пункт небольшими группами, а иногда поодиночке. Они закреплялись на занятых позициях и постепенно увеличивали численность подразделений. Такой подход позволил морпехам сосредоточить силы для выполнения основной боевой задачи.

Подготовку к освобождению города российские подразделения начали ещё в мае. Морские пехотинцы приступили к нарушению логистики Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подступах к Доброполью до появления первых штурмовых групп непосредственно в населённом пункте.

Для ограничения снабжения украинских подразделений командование выделило отдельные огневые расчёты. Они действовали на направлениях, связывавших Доброполье с соседними Святогоровкой, Анновкой и Белозерским.

Одновременно артиллеристы и операторы беспилотников морской пехоты ежедневно наносили удары по выявленным целям ВСУ. По данным российского военного ведомства, огневое воздействие затрагивало как сам город, так и прилегающие территории.

В Минобороны подчеркнули, что постепенное накопление штурмовых групп потребовало времени, однако в итоге позволило выполнить поставленную задачу. Российская сторона считает выбранный способ действий одним из ключевых факторов освобождения Доброполья.

Два российских морпеха три месяца вели разведку в тылу ВСУ под Добропольем
Два российских морпеха три месяца вели разведку в тылу ВСУ под Добропольем

Ранее сообщалось, что российские морпехи уничтожили около 200 пунктов управления беспилотниками ВСУ во время боёв за Доброполье. По данным Минобороны, подразделения 61-й бригады и 177-го полка морской пехоты также поразили более 20 складов боеприпасов и крупных хранилищ продовольствия. Кроме того, российские военные отчитались об уничтожении примерно 150 мест временного размещения и укрытий украинских военнослужащих. Артиллеристы и операторы дронов координировали удары, передавая координаты обнаруженных целей. В военном ведомстве заявили, что такие действия помогли ограничить применение украинских беспилотников и обеспечить продвижение штурмовых подразделений.

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Антон Голыбин
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