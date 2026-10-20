Двое российских морпехов-разведчиков с позывными Дисней и Долг три месяца вели разведку в тылу ВСУ в районе Доброполья в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал командир разведывательной роты 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Лотос.

«Два моих бойца зашли и закрепились в населённом пункте в районе Доброполья. Выполняли задачи разведки, передавали информацию в течение трёх месяцев», — сообщил военнослужащий.

По словам командира, проникнуть в тыл украинских подразделений разведчикам удалось благодаря обманному манёвру. После этого они закрепились на занятой позиции и регулярно передавали сослуживцам собранные сведения. Лотос утверждает, что полученная информация помогала российским войскам наносить удары по позициям противника.

При этом морпехам приходилось действовать практически вплотную к украинским военнослужащим. В отдельных случаях расстояние между ними составляло всего три-четыре метра. Несмотря на такую близость, бойцам, по словам их командира, удавалось продолжать выполнение задачи.

Подготовка к операции заняла более месяца. Всё это время разведчики тренировались под руководством командования роты и полка, прежде чем отправиться в тыл противника.

Ранее Life.ru сообщал, что 16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Доброполья. По данным российского военного командования, город перешёл под контроль группировки «Центр». Доброполье считалось одним из важных узлов украинской обороны благодаря развитой транспортной и промышленной инфраструктуре.

Позднее Life.ru рассказывал о подземных боях за шахты в окрестностях Доброполья. Командир батальона 61-й бригады морской пехоты Гриша Степанян сообщил, что российские военные спускались в выработки преимущественно ночью и действовали небольшими группами. По его словам, внезапность таких действий стала одним из факторов, позволивших преодолеть оборону украинских подразделений.