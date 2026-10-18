Подземная битва: Морпехи спускались в шахты группами при штурме Доброполья

Российские морпехи во время боёв за Доброполье в ДНР спускались в шахты, где вступали в столкновения с украинскими подразделениями. Об этом рассказал командир десантно-штурмового батальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» Гриша Степанян.

По его словам, подземные выработки стали одним из участков противостояния. На подступах к городу располагались несколько промышленных зон и шахт, поэтому российским военным приходилось вести бои не только на поверхности.

Морпехи заходили на территорию шахт преимущественно ночью. Это позволяло быстро сосредоточить силы для последующего удара. Для зачистки подземных выработок военнослужащие спускались группами.

Степанян считает, что важную роль в успехе операции сыграла неожиданность действий российских подразделений. По оценке командира, украинские военные не рассчитывали на такой сценарий.

16 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о переходе Доброполья под контроль группировки войск «Центр». По данным российского Генштаба, после этого в городе продолжался поиск отдельных украинских военнослужащих, укрывавшихся в зданиях. Life.ru рассказывал о боях за шахту «Добропольская».