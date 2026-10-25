ВСУ нанесли удар по промышленной зоне Ельца в Липецкой области

Промышленная зона города Ельца в Липецкой области подверглась атаке Вооружённых сил Украины. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём канале в мессенджере «Макс».

«Противник нанёс удар по промышленной зоне Ельца. Информация о пострадавших уточняется. Оперативные службы уже работают на месте происшествия», — написал глава области.

Сведения о возможных разрушениях и последствиях атаки пока не приводятся.