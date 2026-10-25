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Опубликовано 25 октября, 14:24

ВСУ нанесли удар по промышленной зоне Ельца в Липецкой области

Обложка © Wikipedia / Alexandr Karasev

Обложка © Wikipedia / Alexandr Karasev

Промышленная зона города Ельца в Липецкой области подверглась атаке Вооружённых сил Украины. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём канале в мессенджере «Макс».

«Противник нанёс удар по промышленной зоне Ельца. Информация о пострадавших уточняется. Оперативные службы уже работают на месте происшествия», — написал глава области.

Сведения о возможных разрушениях и последствиях атаки пока не приводятся.

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Ранее Life.ru сообщал, что 21 октября в результате атаки беспилотников на Липецк пострадал мужчина 2001 года рождения. Его доставили в больницу. По словам губернатора, повреждения также получили несколько жилых домов и здание поликлиники на улице Меркулова. На местах падения обломков работали оперативные службы.

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Наталья Демьянова
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